Unimol, il 1° luglio si aprono le immatricolazioni per l’anno accademico 2021 – 2022

Importante novità quest’anno all’UniMol: Si anticipa la data per l’avvio delle immatricolazioni al primo anno e delle iscrizioni agli anni successivi all’UniMol, si aprono tuttegiovedì 1° luglio. Pochi giorni ancora duque e UniMol è pronta per accompagnare neo diplomati, aspiranti matricole, giovani e famiglie nella fondamentale scelta del proprio futuro universitario, oltre che garantire ogni supporto alle procedure di registrazione e amministrative.La scelta adottata dagli Organi di Governo dell’Ateneo di anticipare l’apertura delle immatricolazioni all’anno accademico 2021/2022 e delle iscrizioni agli anni successivi al 1° luglio 2021, da un lato consentirà l’avvio delle lezioni del primo semestre fin dal 20 settembre 2021, in sicurezza, su più sedi, con le nuove aule e nei nuovi spazi riqualificati e funzionali che accolgono 835 posti già distanziati e dotati di moderne strumentazioni tecnologiche con Monitor da 65 pollici, pc all-in-one, banchi elettrificati, videocamera, tavolette grafiche, lavagne luminose e software di monitoraggio da remoto dei computer delle aule; dall’altro permetterà, auspicando solo a titolo prudenziale, l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione in ragione di quella che potrà essere sarà l’evoluzione dello quadro emergenziale, e la conclusione delle attività didattiche del primo semestre già a dicembre, prima delle vacanze natalizie.Altro aspetto fondamentale riguarda le procedure amministrative per le immatricolazioni e le iscrizioni: sono agevoli e digitalizzate, infatti si potrà effettuare tutto online dal 1° luglio al 17 settembre 2021. Ampia scelta tra i 36 corsi di studi, (18 triennali, 15 magistrali – di cui 2 in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina – e 3 magistrali a ciclo unico) per un’offerta formativa completa e trasversale. Due le new entry di quest’anno: Fisioterapia (laurea triennale a numero programmato) e Ingegneria Biomedica (laurea magistrale inter-ateneo con UniSannio e UniCas).

I video di presentazione dei corsi di laurea, triennali, magistrali e a ciclo unico sono nella sezione “Futuro studente” della nuova home page di Ateneo

Conferme, novità e opportunità importanti:

Immatricolarsi e iscriversi al più presto significa continuare a viaggiare comodi, gratis e in sicurezza con UniMol con il progetto“Traporti Gratuiti”. Fondamentale perfezionare l’immatricolazione e richiedere il servizio sul sito dedicato trasporti.unimol.it dal 1° luglio al 17 settembre 2021, e si coglie l’opportunità di raggiungerer ogni giorno, da tutti i Comuni del Molise, la sede del proprio corso di laurea con l’abbonamento gratuito. Anche quest’anno, infatti, l’Ateneo ripropone la possibilità per tutti gli studenti residenti in Molise di viaggiare gratuitamente sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale per raggiungere, dal proprio domicilio, la sede del corso di laurea; mentre, al contempo, anche i non residenti potranno usufruire di un servizio personalizzato di trasporto utilizzando navette dedicate gratuite per alcune tratte di collegamenti regionali ed extraregionali. Tutto ciò continua a confermarsi un significativa iniziativa che rafforza l’attenzione di UniMol nei confronti delle esigenze, anche economiche, dei propri studenti e delle loro famiglie, ma rappresenta anche una risposta concreta ed efficiente alle esigenze di mobilità;

Con ISEE fino a 24.000 euro, No tax area: Immatricolazioni gratuite ed esonero totale delle tasse all’UniMol

Il 100 ed il 100 e lode vale un premio all’UniMol: agevolazioni per neo diplomati con i voti massimi ed in più riduzioni per componenti dello stesso nucleo famigliare;

Ed ancora: È già pronto, e nei prossimi giorni sarà emanato, il bando premio per il test di valutazione in ingresso degli studenti (TOLC) che si immatricoleranno all’’UniMol per l’anno accademico 2021-2022. In Ateneo 9 (nove) corsi di studio ricorrono ai test di valutazione in ingresso degli studenti (TOLC), il test di orientamento e di valutazione delle capacità iniziali, erogato su piattaforma informatizzata, e gestito dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) www.cisiaonline.it; Il bando prevede che per gli studenti che hanno sostenuto i TOLC all’UniMol e che si immatricolano da noi per l’anno accademico 2021-2022, verranno scelti e premiati i migliori due per ogni corso di studi (per un totale quindi di 18 premi) A breve tutte le info!

Che aspettare, non resta che Immatricolarsi e iscriversi, al più presto, per vivere

UniMol, molto più di un’università