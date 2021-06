Unimol, il 1° luglio partono le immatricolazioni. Le novità nel VIDEO del Rettore Brunese

Giovedì 1° luglio si aprono le immatricolazioni per l’a.a. 2021-2022 all’Università degli Studi del Molise. È questa l’importante novità che il Rettore, Prof. Luca Brunese, presenta in questo video (in allegato). L’inizio anticipato delle iscrizioni consentirà l’avvio delle lezioni già dal 20 settembre. L’offerta formativa dell’Università del Molise si conferma completa e trasversale, nella sua articolazione in 36 corsi di studi, (18 triennali, 15 magistrali di cui 2 con la possibilità di doppio titolo internazionale – quello in Sicurezza dei sistemi software con l’Università della Svizzera Italiana e quello in Scienze politiche e delle istituzioni europee con l’Università di Cordoba in Argentina – e 3 magistrali a ciclo unico). Due le novità di quest’anno: il corso triennale in Fisioterapia e la magistrale in Ingegneria Biomedica in cooperazione con l’Università di Cassino e l’Università del Sannio.

Un aumento dell’offerta che corrisponde al claim della campagna promozionale di quest’anno: UniMol, molto più di un’università!