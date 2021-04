UniMol: focus su Medicina e Chirurgia, Professioni sanitarie e della prevenzione, Ingegneria biomedica e Scienze Motorie

Il quarto appuntamento della settimana UniMol di programmazione YouTube pensata per far conoscere i corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, i servizi offerti, le strutture universitarie e le opportunità di periodi di studio e specializzazione all’estero, giovedì 15 aprile, si focalizza sull’area medico – chirurgica, delle professioni infermieristiche, sanitarie e della prevenzione, dell’Ingegneria biomedica e delle scienze motorie. La scenografia continua con il solito palinsesto e l’ormai abituale allestimento social tenuto da docenti, studenti e laureati che illustrano, in un video, piani di studio, sbocchi professionali, i servizi offerti e le tante opportunità offerta con gli accordi di collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca, nazionali ed esteri. Come di consueto e sempre allo stesso orario, alle ore 15.30, saranno presentati i corsi di laurea triennali (Infermieristica;Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;Scienze motorie e sportive; Ingegneria medica)e magistrali (Scienze infermieristiche e ostetriche; Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate; Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; Ingegneria biomedica) e magistrale a ciclo unico (Medicina e Chirurgia – 6 anni). Si potrà scegliere di “percorrere” il percorso di studi più di interesse, porre domande specifiche e anche prevedere e concordare delle successive riunioni live con i docenti tutor, presidenti dei corsi di studio, delegati all’orientamento, tutti a disposizione per eventuali richieste e curiosità.

Sin da subito è consigliabile iscriversi al canale YouTube di Ateneo per seguire l’evento: https://www.youtube.com/user/unimolise oppure alla pagina Facebook: https://www.facebook.com/UniMolise/

Per info: orientamento@unimol.it

Sarà poi possibile rivede la playlist delle presentazioni già concluse è la scelta di lasciare la programmazione dei video per chi non ha potuto partecipare alla giornata e vorrà approfondire e riascoltare il corso di laurea d’interesse. I video saranno trasmessi in modalità première su Youtube in questo modo sarà possibile interagire in tempo reale. Collegandosi al canale di Ateneo è possibile attivare un promemoria per le giornate. In ogni caso le registrazioni video saranno rese disponibili sui canali social e si troveranno nell’area dedicata https://openweek2021.unimol.it/