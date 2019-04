Da una parte c’è Luca Brunse, professore di Diagnostica per immagini e radioterapia, e dall’altra Raffaele Coppola, professore di Microbiologia Agraria. Sono loro i due candidati per la carica di Rettore dell’Università degli Studi del Molise. Ieri, nell’Aula Magna di Campobasso, i due hanno presentato ufficialmente, durante l’Assemblea degli aventi diritto al voto, i loro programmi in vista delle elezioni del prossimo 8 maggio. Brunese ha diretto il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute ‘Vincenzo Tiberio’ ed ha rivestito la carica di prorettore per le attività formative ed i rapporti nel settore medico-sanitario dell’Università del Molise ed è alla sua prima candidatura. Coppola invece è alla sua seconda esperienza: sei anni fa aveva, infatti, sfidato il rettore uscente Gianmaria Palmieri.

Tanti i punti che i due candidati hanno inserito nei propri programmi. Entrambi hanno una visione moderna dell’Ateneo molisano che, per poter crescere ha bisogno, innanzitutto, di puntare sull’internazionalizzazione. Nei programmi dei due candidati a rettore c’è spazio per la ricerca, il diritto allo studio garantito a tutti, i dottorati di ricerca, la didattica e la formazione, il reclutamento di nuovi docenti così come quello per il personale tecnico amministrativo; l’apertura delle biblioteche al territorio; la creazione di un rapporto di fiducia tra l’Ateneo e le istituzioni regionali e nazionali. Tantissime le domande che i presenti all’Assemblea hanno rivolto ai due candidati. «Ora abbiamo un quadro più completo dei programmi e idee più chiare sugli aspiranti rettori» hanno commentato alcuni professori all’uscita dall’Assemblea senza però fare il nome di chi voteranno l’8 maggio. Anche se diversi rumors sembrano confermare Luca Brunese come favorito.