UniMol e UniStem Day, conoscere e innovare: l’infinito viaggio della ricerca scientifica

All’Università degli Studi del Molise ancora una volta Unistem Day, la quindicesima edizione della Giornata di divulgazione della ricerca in contemporanea con 87 atenei e centri ricerca di 14 paesi e due continenti, il più grande evento europeo di divulgazione scientifica dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori (Australia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Serbia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Countdown iniziato, dunque. Venerdì 10 marzo, ore 9.00, Aula Magna di Ateneo – Via Francesco De Sanctis, Campobasso, con UniStem Day – “Conoscere e innovare: l’infinito viaggio della ricerca scientifica”. Protagonisti della giornata a livello internazionale saranno circa 30.000 studenti, che attraverso seminari, tavole rotonde, attività di laboratorio, ma anche quiz e momenti di divertimento potranno osservare da vicino i tanti volti della ricerca scientifica e della vita dei ricercatori.

UniStem è il Centro di Ricerca Coordinata sulle Cellule Staminali dell’Università degli Studi di Milano, fondato nel 2006 dalla Professoressa e Senatrice a vita, Elena Cattaneo, che ha data il via, nel 2009, all’iniziativa di divulgazione UniStem Day, quale giornata dedicata e rivolta ai giovani che frequentano le scuole superiori.

L’appuntamento è quindi per domani, venerdì 10 marzo, alle 9, nell’Aula Magna di Ateneo – Via Francesco De Sanctis, Campobasso e in contemporanea in 87 atenei e centri di ricerca sparsi per il mondo. Per l’evento organizzato da UniMol, tanti gli argomenti scientifici trattati e affrontati nell’ambito delle cellule staminali: dalle basi vascolari della medicina rigenerativa, all’intelligenza artificiale; dall’invecchiamento, alle opportunità terapeutiche e all’imaging del cervello.A coordinare la giornata scientifica la prof. Antonella Angiolillo – Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V.Tiberio” di UniMol.