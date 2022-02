UniMol e SISMES: convegno nazionale del gruppo di studio “Attività Motorie Adattata Alimentazione Salute e Fitness”

L’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” – e la Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive (SISMES) insieme per il Convegno Nazionale del gruppo di studio “Attività Motorie Adattata Alimentazione Salute e Fitness”.La SISMES – Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive – nata nel 2007, ha lo scopo di riunire in un’unica “casa” tutti i ricercatori italiani che a vario titolo si occupano dei differenti aspetti didattici e scientifici propri dei corsi di laurea, triennali e magistrali, afferenti alle Scienze del Movimento Umano e dello Sport. Dotata di un organo ufficiale di comunicazione scientifica, la rivista Sport Sciences for Health edita da Springer, la SISMES si compone anche di tre gruppi di studio:

Educazione Fisica e Pedagogia dello Sport; Sport, Allenamento e Prestazione; Attività Motoria Adattata, Alimentazione, Salute e Fitness (AMASF). All’UniMol il convegno nazionale proprio del gruppo di studio “Attività Motorie Adattata Alimentazione Salute e Fitness”.

Appuntamento dunque, giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 14.30, nell’Aula S4 del III Edificio Polifunzionale di Via Francesco De Sanctis a Campobasso, con Attività fisica adattata per promuovere l’aderenza ai protocolli di Esercizio: future sfide ed opportunità”.

Ad aprire l’evento i saluti augurali del Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Prof. Luca Brunese, e del Rettore dell’Università di Roma “Foro Italico”. Prof. Attilio Parisi. A seguire la Prof.ssa Angela Di Baldassarre, Presidente Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive (SISMES) e il Prof. Germano Guerra, Direttore del Dipartimento UniMol di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio”.



Moderatore dell’incontro il Prof. Giuseppe Calcagno, Presidente del Corso di Laurea Aggregato in Scienze Motorie e Sportive ed AMPA dell’Università degli Studi del Molise.

È prevista la partecipazione in presenza per un massimo di 84 persone con presentazione “Certificazione rinforzata COVID-19 – EU Digital COVID”, oppure online facendo richiesta via mail all’indirizzo: fiorilli@unimol.it