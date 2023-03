UniMol e la Chirurgia accademico-ospedaliera all’avanguardia

La Chirurgia epato-bilio-pancreatica con supporto delle tecnologie diagnostiche più avanzate come la ricostruzione 3D dell’anatomia del paziente



Didattica ed assistenza si fondono così in connubio che viene mostrato nel video, dove i proff. Aldo Rocca e Fulvio Calise, coadiuvati dall’equipe della chirurgia generale rappresentata dal Dott. Giovanni D’Alterio e dalla specializzanda del Dipartimento di Medicina di UniMol Alessia Zullo, insieme agli anestesisti ed al personale di sala operatoria del P.O. Cardarelli di Campobasso, portano a termine una complessa linfoadenctomia radicale dell’ilo epatico e del tripode celiaco, oltre che una resezione dei segmenti del fegato con metastasi epatiche da tumore del colon retto. Il paziente, da fuori regione, a 4 giorni dall’intervento dimesso e a casa.Ad oggi possiamo condividere il successo di poter gestire la maggior parte della patologia epatobilipancreatica ed oncologica, grazie alle esperienze e alle competenze presenti in ASReM ed al contributo delle professionalità di UniMol con il supporto delle tecnologie diagnostiche più avanzate come la ricostruzione 3D dell’anatomia del paziente e l’uso della realtà aumentata durante le procedure chirurgiche, necessarie per un approccio chirurgico personalizzato sul singolo individuo.

Tutto ciò parte, certamente, da maggio del 2022, data di una nota a firma dei Direttori delle U.O.C. di Chirurgia Generale e di Urgenza e dell’Anestesia-Rianimazione- P.O. Cardarelli, dr. Giancarlo Di Marzo e dr. Romeo Flocco, con la quale hanno rappresentato l’esigenza di attivare un percorso di formazione/tutoring di chirurgia epato-bilio-pancreatica di seguito denominata HPB in collaborazione con UniMol.Da allora molti pazienti Molisani e delle regioni limitrofe hanno potuto beneficiare di attività di chirurgia e di consulenza per patologia di ambito epatobiliare ed oncologico complesso.