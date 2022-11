Unimol e Istat insieme per la “giornata italiana della statistica”

Continua e si rafforza la partnership UniMol, Istat e sede regionale Molise. Infatti, in occasione delle celebrazioni per la dodicesima Giornata italiana della statistica, promossa dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) e dalla Società italiana di statistica (SIS), la Sede regionale Istat del Molise, in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, ha promosso un incontro dal titolo “Statistics to understand and connect to society, in the search for truth!” – titolo che volutamente riprende il motto adottato da Eurostat e dall’European Statistical Advisory Committee per l’European Statistics Day – con una duplice ed esplicita finalità: sottolineare la stretta connessione della statistica con la società, ed evidenziare il suo contributo scientifico per una migliore comprensione della realtà attraverso dati ufficiali aggiornati, affidabili e tempestivi.

Obiettivo dell’incontro – che si terrà martedì 15 novembre, a partire dalle 9:30, nell’Aula “Hans Kelsen” (180 posti) del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale, viale Alessandro Manzoni, Campobasso, sarà dunque, tanto mettere in risalto l’importanza della statistica nella storia, quanto mettere l’accento su l’eccezionale situazione demografica del Molise, il crescente spopolamento e il costante invecchiamento della popolazione, registrati, in particolar modo, negli ultimi anni.