Unimol, Dottorato di Ricerca 2019/20: domande fino al 6 settembre

CAMPOBASSO

Ampie le tematiche di ricerca e le aree disciplinari per un’offerta didattico-scientifica di rilievo, consolidata, innovativa e internazionale quella che quest’anno Unimol prevede per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca per l’anno accademico 2019 – 2020 e relativi al XXXV ciclo, puntando all’approfondimento dell’indagine scientifica e della metodologia di ricerca in uno specifico settore.

Si spazia dalla Biologia e dalle Scienze applicate, all’Ecologia e Territorio; dall’Innovazione e Gestione delle risorse pubbliche alle Tecnologie e biotecnologie agrarie per passare poi alla Medicina traslazionale e clinica.

Il Dottorato di Ricerca è il più alto grado di istruzione previsto nell’ordinamento accademico italiano e mira a forgiare talenti che sappiano adattarsi a una realtà in così profonda e rapida trasformazione, valorizzarne le competenze, lo spirito critico, l’idea di partecipazione e di curiosità scientifica, al fine di rilanciare lo sviluppo, compiere il decisivo “salto di qualità” e trasformare sfide in opportunità.

Il Dottorato rappresenta una chiara testimonianza di attenzione e di attrattività internazionale di particolare interesse anche per gli studenti stranieri, europei e d’oltreoceano. Diversi di loro, infatti, dall’uscita del bando, hanno chiesto informazioni, e alcuni di questi – dal Pakistan e dall’Albania – hanno già provveduto a presentare la domanda di partecipazione. Naturalmente questo è spiegato anche dal fatto che sono state messa a disposizione, direttamente dell’Ateneo per continuare ad accrescere e potenziare i processi e le iniziative di internazionalizzazione, delle borse di studio a loro riservate.

In ogni caso una più completa panoramica relativa ai singoli bandi, alle procedure amministrative, alle modalità di registrazione e presentazione della domanda ed alla relativa prove di ammissione può essere acquisita direttamente dal sito www.unimol.it consultando il seguente link.