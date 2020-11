UniMol: didattica on line, live ed in re-play. La Regione Molise finanzia 100 quote di iscrizione

Il tuo prossimo Master? all’UniMol, finanziato totalmente dalla Regione Molise, tra novità e opportunità: proroga domande al 16 novembre, didattica on line e lezioni in modalità a distanza. L’Alta Formazione UniMol si arricchisce e diventa un’opportunità unica e davvero imperdibile.

L’Università degli Studi del Molise infatti, grazie al finanziamento della Regione Molise, offre la possibilità di ricevere una esclusiva borsa di studio per coprire il 100% del costo del Master ed accedere gratuitamente al percorso di alta formazione!

Che aspettare, è fondamentale assicurarsi subito questa concreta opportunità per ampliare e accrescere i propri orizzonti culturali, per favorire le possibili progressioni di carriera e per qualificare, ancor più, la propria professionalità!

Due le importanti novità: prorogata la scadenza per la domanda di iscrizione al 16 novembre, quindi ancora qualche giorno per cogliere tutti i vantaggi, e didattica e lezioni on line, facilmente fruibili, comode, live ed in re-play, da rivedere quando si vuole e come si vuole da pc, tablet e smartphone.

4 i Master a tua disposizione – tre di primo livello e uno di secondo livello – istituiti con il finanziamento, a copertura integrale, di 100 quote di iscrizione da parte della Regione Molise.

L’incentivo/bonus è riservato ai laureati domiciliati in Molise e con età inferiore a 45 anni.

Le borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione prevedono 25 quote per ognuno dei seguenti corsi di alta formazione universitaria relativi all’a.a. 2020-2021:

Master di I livello in Tecnologie Informatiche per l’innovazione e la Competitività;

Master di II livello in Digital Transformation: Tecnologia, Diritto ed Etica;

Master di I livello in Infermiere di Famiglia e Comunità;

Master di I livello in Gestione delle Emergenze e Resilienza delle Comunità e dei Territori (React) – (Emergency Management and Resilience of Communities and Countries);

Ma c’è un ulteriore vantaggio a beneficio di tutti!

Se non si è in possesso dei requisiti per accedere al bonus, grazie al contributo dell’Università degli Studi del Molise, la quota complessiva di iscrizione per qualsiasi Master è pari a € 700,00.

Qui per consultare l’offerta formativa dei master universitari

Per info: Centro Unimol Management