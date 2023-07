Unimol, dal 18 luglio le domande per i corsi a numero programmato per le professioni sanitarie

Pubblicato dall’Università del Molise il bando relativo alla selezione per l’ammissione (Anno accademico 2023-2024) ai Corsi di laurea delle Professioni sanitarie attivati presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute, con una novità: il corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia.

Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente via web tramite la procedura online presente sul Portale dello studente attiva dal 18 luglio fino alle ore 12 del 4 settembre.

La prova di ammissione si svolgerà il 14 settembre. La ripartizione dei posti provvisori per singoli corsi è la seguente: Infermieristica (150), Fisioterapia (30), Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (30), Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (25).