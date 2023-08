Unimol, corso di studio in Ingegneria per la Sostenibilità e la Sicurezza delle Costruzioni

L’offerta formativa dell’Università degli Studi del Molise per l’anno accademico 2023-2024 si è ampliata e arricchita di nuovi corsi di studio. Tra questi il nuovo corso di laurea triennale del Dipartimento di Bioscienze e Territorio: Ingegneria per la Sostenibilità e la Sicurezza delle Costruzioni (classe L-7 Ingegneria civile e ambientale) che offre ai laureati e alle laureate il bagaglio di conoscenze e competenze essenziale per affrontare le moderne sfide che l’Ingegneria deve risolvere nel campo della compatibilità, sostenibilità, tutela, recupero, conservazione dell’ambiente costruito e fisico: “Costruire il futuro con sostenibilità e sicurezza con l’ingegneria che cambia il mondo!”.

Il percorso formativo infatti, include la matematica, la fisica, l’informatica e la tecnologia, oltre a discipline specifiche dell’ingegneria civile e ambientale, ma si caratterizza anche per diversi ambiti di insegnamento inerenti all’utilizzo degli strumenti digitali, di ingegneria industriale e dell’informazione.

L’ampia occupabilità nel mondo del lavoro, poco dopo il conseguimento del titolo, rappresenta, certamente, un punto di forza dell’offerta formativa del corso di Ingegneria per la Sostenibilità e la Sicurezza delle Costruzioni.