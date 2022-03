Unimol, Corazza consulente di Mattarella per il sociale e incarico da Franceschini per Pazzagli

La conferma della docente di Diritto del Lavoro è stata comunicata al Rettore dal segretario Ugo Zampetti, mentre il ministro della Cultura ha nominato il professore di Storia del Territorio e dell’Ambiente per la Deputazione di Storia Patria in Toscana

Continuano le nomine di prestigio per i docenti dell’Università del Molise. Dopo il professor Rocco Oliveto, che si è piazzato al 15esimo posto in Italia e al 1052-esimo posto nel mondo tra i migliori scienziati dell’area informatica, la professoressa Luisa Corazza, Ordinario di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Economia e Direttrice del Centro di Ricerca di Ateneo per le Aree interne e gli Appennini (ArIA), è stata confermata dal Capo dello Stato nell’incarico di Consulente del Presidente della Repubblica per le questioni di carattere sociale. Lo ha comunicato al Rettore dell’Università del Molise il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti.

Un altro docente dell’ateneo molisano, Rossano Pazzagli, che insegna Storia del territorio e dell’ambiente al Dipartimento di Bioscienze e Territorio, è stato chiamato a far parte della Deputazione di Storia Patria per la Toscana. Il decreto di nomina è stato firmato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini.

“La nomina del professor Pazzagli – si legge in una nota dell’ateneo – è legata al suo prolungato e riconosciuto impegno sulla storia della Toscana moderna e contemporanea, con particolare riferimento alla storia del territorio, dell’agricoltura e del paesaggio, su cui ha pubblicato numerosi libri e articoli e contribuendo alla crescita della conoscenza storica della regione nell’ambito della storia nazionale ed europea.