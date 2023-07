Unimol, arriva il nuovo corso di laurea magistrale in Management dello Sport

Per l’anno accademico 2023-2024, tra le novità presentate nell’offerta formativa dell’Università del Molise, c’è il corso di laurea magistrale in Management dello Sport del dipartimento di Medicina e di Scienze della salute che offre interessanti sbocchi occupazionali. «Il nuovo manager del sistema sportivo – fa sapere l’Unimol – è oggi una figura tutelata e riconosciuta dallo Stato per la gestione e direzione dei processi organizzativi ed economici nell’ambito delle aziende sportive, pubbliche, private, amatoriali, dilettantistiche e professionistiche.

La laurea apre le porte per diventare un manager professionista nella governance e gestione di aziende sportive, nell’organizzazione di eventi, nelle strategie di marketing e comunicazione, anche negli ambiti della pubblica amministrazione con connotazione di indirizzo sportivo.

Un manager, dunque, in grado di sovraintendere e dirigere tali attività, con in più specifiche competenze in un’ottica inclusiva, e con un ventaglio ampio di preparazione e conoscenza nelle scienze motorie e biomediche, nel campo delle discipline economico-aziendali e di management, oltre che nelle scienze giuridiche, socio-economiche e della comunicazione».