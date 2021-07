Unilever, vertenza in via di soluzione: si va verso la “newco”

Spiragli di luce in fondo al tunnel dela vertenza Unilever. L’altro giorno a Roma, presso gli uffici della multinazionale, riunione tra i rappresentanti dell’azienda, i sindacati e le Rsu. Al termine della riunione, Antonio Martone ha dichiarato che sono stati «definiti tutti gli accordi sindacali nell’interesse dei lavoratori». In particolare «è stato sottoscritto l’accordo per i lavoratori che vorranno uscire con quota 100, è stato sottoscritto l’accordo per definire la quota integrativa aziendale, per i lavoratori che saranno messi in Cigs, dopo la dismissione dell’attività produttiva dei detersivi ed è stata trovata l’intesa che stabilisce i criteri di passaggio dei lavoratori nella newco; la continuità lavorativa, la tutela da articolo 18 e il mantenimento della retribuzione lorda annuale attuale».

In un prossimo incontro, invece, si definiranno i punti della contrattazione di secondo livello con la newco. Il futuro, ora, è nelle mani delle Istituzioni locali e nazionali. Al sindacato rimane il ruolo di controllo e l’azione da stimolo per la concretizzazione della fase di riconversione».

In pratica, «il piano di reindustrializzazione Unilever si appresta a chiudere la prima fase (la dismissione) entro il 20 dicembre 2021 con la Cisal che si dichiara soddisfatta per gli accordi raggiunti a tutela dei lavoratori». Sempre la Cisal dice che ora «rimane in attesa di verifica del nuovo piano industriale, legato all’energia circolare, e soprattutto di valutare l’occupazione complessiva del territorio che ad oggi non ci fa stare ancora tranquilli. Confidiamo, ora, nelle Istituzioni per favorire, in questi casi, la concretizzazione dei nuovi piani industriali che mirano anche alla tutela dell’occupazione. Nei ruoli istituzionali ci deve essere l’onestà di valutazione dei fenomeni e di conseguenza l’attività per consentire tutto il possibile per il bene comune, evitando l’impoverimento del territorio e le ansie dei lavoratori.