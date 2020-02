Unilever, Toma: «Fumata bianca. Decisioni da prendere coi lavoratori»

L’intervista al Governatore dopo la riunione fiume di sette ore che si è avuta in Regione Molise

E’ una fumata bianca quella di cui parla il presidente della Regione Molise, Donato Toma. Sotto la lente la situazione dei lavoratori dell’Unilever. Al termine dell’incontro fiume di sette ore che si è tenuto in Regione, Toma traccia un bilancio della situazione. «L’azienda ha ammesso che c’è una revisione del network europeo ma ha assicurato che non è stata presa alcuna decisione su Pozzilli che deve essere presa assieme ai lavoratori e ai sindacati. L’azienda – ha affermato Toma – ha comunicato che intende investire 200mila euro su Pozzilli attraverso l’accordo 4.0 sulla digitalizzazione e la formazione oltre ad aprire un tavolo permanente che consenta di mantenere i livelli occupazionali». In alto il video dell’intervista al presidente Toma.