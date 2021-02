Unilever: “Nessuna chiusura dello stabilimento di Pozzilli, pronti ad annunciare piano di rilancio”

“Le indiscrezioni e le supposizioni apparse nei giorni scorsi su alcuni organi di stampa locali e relative alla chiusura dello stabilimento Unilever di Pozzilli – si legge in una nota dell’azienda – sono totalmente strumentali, prive di fondamento ed elaborate senza alcun confronto o verifica con l’azienda e le istituzioni. Nelle prossime settimane Unilever presenterà pubblicamente un ambizioso piano di rilancio e di investimenti in grado di garantire un futuro sostenibile ai lavoratori e al territorio. Tale piano è frutto del lungo lavoro, condotto dall’azienda in stretto coordinamento con le istituzioni nazionali e regionali e le parti sociali, volto ad individuare una soluzione concreta che permetta di assicurare allo stabilimento di Pozzilli una solida prospettiva nel medio-lungo periodo. Pozzilli rappresenta parte della storia di Unilever in Italia e l’azienda è pienamente consapevole della notevole importanza dello stabilimento nel tessuto socioeconomico del Molise e del Mezzogiorno.”