Unilever, l’azienda sarà assente al Mise

Brutta notizia per la vertenza Unilever. È arrivata poco fa (mercoledì 5 febbraio 2020) ed ha ulteriormente appesantito il clima già cupo che caratterizza la vicenda, gettando nello sconforto i lavoratori in sciopero. La notizia arriva da Roma ed è quella dell’assenza, domani pomeriggio, al vertice in programma al Ministero dello Sviluppo Economico, dei rappresentanti della multinazionale olandese. Vi saranno i sindacati, il sottosegretario Todde, ma mancherà chi avrebbe dovuto dare le risposte sul futuro del sito industriale di Pozzilli. Decisamente una pessima novità che, più di ogni parola, fa capire la mancanza, da parte di Unilever, di voler prendere impegni per Pozzilli.