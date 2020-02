Unilever, la sottosegretaria Todde (M5S): «Lavoriamo per salvaguardare l’occupazione»

L’onorevole Federico: «Impegno del Ministero fondamentale per una soluzione positiva»

«Il monitoraggio sulla situazione dello stabilimento di Unilever a Pozzilli (Isernia) è costante, e stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per salvaguardare l’occupazione e garantire la strategicità dello stabilimento». Lo ha detto la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde (M5S), in merito alla situazione di Unilever Italia, multinazionale anglo-olandese tra le principali aziende di beni e consumo. «Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti e siamo contenti che i lavoratori siano rientrati in attività. In tempi brevi – ha aggiunto – riconvocheremo le parti al Ministero in modo da strutturare concretamente un percorso condiviso con tutti gli attori al tavolo. Il Mise ha dimostrato di lavorare al fianco delle imprese e dei lavoratori cercando di trovare, giorno dopo giorno, soluzioni a problemi che hanno radici molto profonde. L’attenzione è alta – ha concluso – e mi impegno, come sempre ho fatto da quando lavoro al Ministero, ad ascoltare le parti e a trovare soluzioni concrete. Non lasceremo soli né i lavoratori né l’azienda».

«In Molise – spiega il portavoce M5S alla Camera dei Deputati, Antonio Federico – uno dei temi fondamentali è il lavoro. Non solo quello da creare, ma anche quello da mantenere. Da giorni alla Unilever di Pozzilli ci sono 230 lavoratori che legittimamente chiedono certezza per il proprio futuro.

Tutte le parti politiche si sono giustamente attivate, dalla Regione ai partiti di maggioranza in Parlamento, fino ai vertici del Ministero. Così, da una iniziale fase di diffidenza, sfociata in uno sciopero durato più di una settimana, si è arrivati all’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico e al rientro al lavoro.

Personalmente ho avuto continui contatti con le rappresentanze dei lavoratori in queste settimane, cercando la strada del dialogo piuttosto che quella dello scontro. Ho preferito mantenere un profilo basso, senza strumentalizzare nulla, ma semplicemente mostrando attenzione concreta e dando disponibilità di interlocuzione a tutti. La sottosegretaria Alessandra Todde, indicata dal ministro Patuanelli per seguire anche la vicenda Unilever, ha oggi voluto rassicurare ancora una volta i lavoratori circa l’interesse del Ministero affinché questa vicenda si concluda al meglio e ha ringraziato le maestranze che hanno mostrato responsabilità rientrando in azienda. Il mio ringraziamento va a loro e alla sottosegretaria che ha anche confermato nuovi incontri sul tema già nei prossimi giorni».