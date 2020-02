Unilever, la sottosegretaria Todde incontrerà azienda e sindacati

Il M5S: «Impegno a ogni livello istituzionale, accanto ai lavoratori che chiedono certezze sul proprio futuro»

Unilever, nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo economico con la sottosegretaria Alessandra Todde che martedì 25 febbraio, alle ore 12, incontrerà azienda e sindacati.

«In questo modo trova conferma l’impegno del MoVimento 5 Stelle a ogni livello istituzionale accanto ai lavoratori che chiedono certezze sul proprio futuro».

I dipendenti dello stabilimento di Pozzilli sono preoccupati poiché non hanno ricevuto rassicurazioni sul loro futuro: temono che la produzione venga spostata. Tra diretto e indotto la Unilever occupa circa 470 persone. L’Unilever, come noto, nell’ambito del processo di riorganizzazione a livello europeo ha annunciato di voler chiudere lo stabilimento di Pozzilli, mettendo a rischio, per l’appunto, i 150 dipendenti oltre ai lavoratori dell’indotto, che costituisce una realtà fondamentale per l’intera provincia di Isernia.