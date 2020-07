Unilever, incontro al Mise per decidere presente e futuro dello stabilimento

Lunedì prossimo, 27 luglio, si terrà un nuovo incontro sul presente e sul futuro della Unilever al quale parteciperà la sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, che dall’inizio sta seguendo la vicenda dello stabilimento di Pozzilli. «L’incontro – afferma l’onorevole del MoVimento 5Stelle, Antonio Federico – previsto in videoconferenza alle ore 15, è in linea con quanto stabilito nelle scorse settimane: i rappresentanti dell’azienda dovranno presentare gli aggiornamenti sul piano di sviluppo dello stabilimento, nel rispetto degli attuali posti di lavoro. Anche in questa occasione il MoVimento 5 Stelle parteciperà all’incontro con me e con i portavoce in Consiglio regionale del Molise».