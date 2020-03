Unilever, il Coronavirus le dà una “mano”: chiude Casalpusterlengo

POZZILLI. Dal caos mediatico dell’epidemia da Coronavirus, spunta un fatto che indirettamente dà una mano alla malandata economia molisana. Infatti il paziente numero uno della zona più contagiata, quella di Codogno in Lombardia, è Mattia, 38 anni, dirigente della Unilever di Casalpusterlengo, lo stabilimento che produce gli stessi detersivi che escono dalla Unilever di Pozzilli. E siccome è lui il paziente da cui sarebbe partito il contagio generale, per prudenza, il 22 febbraio lo stabilimento Lombardo ha chiuso.

Contemporaneamente, salvare la vita a Mattia, il paziente Uno, è «la missione più difficile in corso in Europa». Parola di Raffaele Bruno, direttore del reparto di malattie infettive del policlinico San Matteo di Pavia. Oltre trenta medici, infermieri e specializzandi lottano giorno e notte per salvare il dirigente dell’Unilever di Casalpusterlengo, e non solo. Ma perché è così importante il paziente uno? Perché sarebbe una formidabile iniezione di fiducia per la scienza, oltre che un “imperativo morale” per restituirlo alla famiglia: la moglie partorirà il primo figlio tra un mese. A sette giorni dalla scoperta del contagio, Mattia è sedato, incosciente e intubato perché non autonomo nella respirazione. In Italia le vittime sono tutte persone anziane che avevano sì contratto il coronavirus, ma presentavano casi clinici complessi e una somma di patologie. Mattia invece è giovane, sano e sportivo: ciò lo rende a sorpresa il paziente più grave colpito esclusivamente dal Covid-19. «Ma il problema – dice Raffaele Bruno, il Primario del San Matteo di Pavia – è che resta impossibile prevedere il decorso dell’infezione. Altri sono già guariti, lui invece è stabile dal primo istante. L’imprevedibilità è il marchio dei virus sconosciuti».