Unilever, il 30 gennaio il Pd con i sindacati al Mise

Facciolla: «Mi chiedo se Toma e Mazzuto abbiano compreso il senso di questa nuova crisi»

«Da fonti attendibili giunge notizia che la chiusura di Unilever al nucleo industriale di Pozzilli è ormai cosa certa. In verità le principali sigle sindacali già da tempo hanno cercato di dare l’allarme e accendere i riflettori su una situazione che definire drammatica è ben poca cosa dato che riguarda la perdita del posto di lavoro di circa 200 persone, 400 se si considerano tutti coloro che gravitano attorno all’indotto creato da Unilever». A parlare, in una nota, il segretario del Pd, Facciolla, il quale ha aggiunto: «È sconvolgente notare il silenzio delle istituzioni ed in particolare sia del presidente Toma che dell’assessore Mazzuto in merito a questa vicenda che rischia di non avere l’attenzione che merita. Mi chiedo se il presidente Toma e l’assessore regionale al Lavoro abbiano compreso il senso di questa nuova crisi che attanaglia il nucleo di Pozzilli. Noi del Pd abbiamo preso a cuore la situazione – dichiara il segretario regionale del Pd Vittorino Facciolla – e stiamo agendo concretamente. Martedì 28 interesseremo della questione Unilever il Ministro Provenzano in visita in Molise mentre il 30 gennaio alle ore 16.00 abbiamo fissato un incontro a Roma con le organizzazioni sindacali presso il Mise (ministero dello sviluppo Economico) con il sottosegretario Alessia Morani che ringrazio personalmente per l’interessamento.

Credo sia finito il tempo dei proclami e delle chiacchiere vuote, è ora di attivarsi e di fare tutto il possibile per comprendere quali sono le intenzioni della multinazionale e i prossimi passaggi previsti per tutelare i lavoratori e per scongiurare la mannaia di ulteriore disoccupazione».