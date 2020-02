Unilever, fissato nuovo incontro al ministero: ci sarà anche l’azienda

POZZILLI. Sarà l’assemblea dei lavoratori in lotta, già fissata per domani, venerdì 7 febbraio, alle 13 a Pozzilli, davanti all’azienda, a decidere se sospendere o meno lo sciopero, che ormai va avanti da giorni. I sindacati hanno convocato i lavoratori dopo che, da Roma, è arrivata la notizia della fissazione di un nuovo incontro tra le parti al Mise. Ricordiamo che, a quello di oggi, l’azienda non si è presentata. Per il nuovo tentativo, fissato dal sottosegretario Zodde dopo mercoledì prossimo, l’Unilever ha dato la propria disponibilità, dalla sede centrale di Rotterdam, e quindi lo sciopero potrebbe anche rientrare, ma l’ultima parola tocca ai lavoratori che lo decideranno domani nell’assemblea generale delle 13.