Unilever domani pomeriggio l’incontro alla Regione con la multinazionale

Domani, lunedì 3 febbraio, giornata importante per la vertenza Unilever, in mattinata il corteo, fino al centro commerciale di Roccaravindola, poi, nel pomeriggio, vertice a Campobasso. Infatti Toma ha confermato che alla Regione arriveranno i rappresentanti della multinazionale per un incontro con i sindacati e la giunta regionale. Intanto questo pomeriggio (vedi foto) il vescovo di Isernia-Venafro, Camillo Cibotti, ha incontrato gli operai davanti all’azienda e ha celebrato una messa per loro.

Nella foto di copertina i sindaci presenti alla messa di Cibotti all’Unilever