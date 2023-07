Unicoonline

Una storia quasi vera, raccontata dallo scrittore Leonardo Lavacchi per la rubrica ‘Alesia ed i suoi compagni di viaggio’, che ruota attorno ad un personaggio immaginario che resta incagliato tra burocrazia, disservizi e problemi legati alle nuove tecnologie

Questo racconto è il frutto di una fantasia

smodata, a prova di come eventi immaginari di per

sé irrilevanti assurgano a metafora di umana vita e

vera. Chi volesse vedervi dei riferimenti a fatti

realmente accaduti darebbe prova di detestabile

malignità.

Internet, finalmente, una finestra sul mondo, un ponte fra la stanza e il resto dell’universo, un faro che illumina paesaggi, con l’ADSL a tariffa piana, infiniti. “Me beato,” esultò Bernardo, per le tenere parole che scriveva all’adorata ed erano immediatamente ricambiate (pur ammettendo che la trepida attesa nell’affidarle alla posta ordinaria aveva avuto il suo incanto), per i libri acquistati scegliendo in cataloghi sterminati e ricevuti sul portone di casa come ospiti graditi che hanno accettato l’invito (era stato piacevole invero anche il maneggiamento cartaceo nella libreria), ma più beato ché stando seduto, scomodamente su ergonomico sgabello (ma che sollievo per la schiena malridotta da pigro oziare su poltrona soffice), ed evitando le code al patronato, compilava il modulo della dichiarazione dei redditi con la speditezza consentita dal tracciato esatto e rigoroso, casella dopo casella, collocando come verità vuole il giusto dato nello spazio giusto, confidando in un risultato non arbitrario ma conforme a legge e regolamenti. Poi, ancora da seduto, inviava la dichiarazione, impartiva alla banca le opportune istruzioni, consultava dopo qualche giorno la ricevuta, e si convertiva responsabilmente nel contribuente esemplare che niente ha da temere da accertamenti e controlli. Un certo anno non fu nemmeno necessario comunicare con la banca, perché risultavano 140 euri di credito. L’anno seguente Bernardo, solito dire in celebrazione dei vantaggi dell’informatica che quando una cosa è fatta, rimane, e non è necessario farla di nuovo, annoverando quindi gli archivi elettronici fra le opere dell’uomo destinate a perdurare, cercò di scaricare il modello, disponibile sul sito del Ministero delle Finanze, precompilato sulla base della dichiarazione dell’anno precedente: grande fu la sua sorpresa nello scoprire che non esisteva una dichiarazione dell’anno precedente. Ci volle un po’ per arrivare a questa conclusione, poiché, edotto da pluriennale esperienza, ben sapeva che non sempre la logica sottesa nelle pagine di un sito ricalca la logica che una mente umana è portata a seguire (come del resto accade con le persone, delle quali è spesso necessario seguire il filo dei pensieri che pur ci appare astruso, se con esse vogliamo mantenere dei rapporti stabili e duraturi), e che ci sono porte restie all’apertura se non abbordate per il verso giusto. Ma poi, se tutti i tentativi sono infruttuosi, c’è chi di tutte le porte possiede la chiave, ed è lì apposta per comunicarla, rispondendo a un numero magico, verde e gratuito: l’aiuto per ogni difficoltà. Ma non c’era chiave, e nemmeno porta da aprire, giacché laddove tutto si vede, tutto si sa, la dichiarazione dell’anno precedente risultava scartata, ricevuta sì ma scartata, forse perché in quei giorni c’erano stati, ne restava un pallido ricordo, dei problemi al server del ministero. “E allora?” “Allora niente, si rechi al locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate e regolarizzi la sua la posizione.”

Non era la caduta degli dei: né le divinità riconosciute dalle religioni rivelate andavano considerate insensibili alle umane necessità, né quelle erette dalla scienza e dal progresso erano da ritenersi incapaci di garantire le certezze a cui l’uomo anela. Come gli dei a volte si distraggono, Bernardo ne era consapevole, così i server si guastano, e se tutto si risolveva con una capatina all’Agenzia delle Entrate, non bisognava per un breve fastidio mettere in discussione l’ordine dell’universo. Erano quelli i giorni della dichiarazione annuale e agli sportelli non si voleva sentir parlare d’altro, allo stesso modo che i partecipanti ad una riunione di animalisti non accetterebbero l’abbacchio come argomento di discussione. Perciò Bernardo fu dirottato negli uffici interni, indirizzato a un funzionario di alto rango, una lei, che avrebbe saputo suggerirgli la soluzione giusta per il suo problema. Lei non c’era, ma sarebbe arrivata, per cui bisognava aspettare. Come nel mare in tempesta il marinaio crede di avvistare le luci del porto quando è sollevata la barchetta sul colmo dell’onda, e perde invece ogni speranza sprofondando nel buio concavo del riflusso, così Bernardo scorgeva la fine dei suoi guai per ogni persona di sesso femminile che transitava nel lungo corridoio dell’attesa, e si perdeva d’animo vedendola aprire una delle numerose porte, mai quella giusta. Di tanto in tanto una porta si apriva dall’interno, colui che ne usciva gli chiedeva chi stesse aspettando, e lo rassicurava con un “dovrebbe arrivare”. Poi, per solidarietà o forse incuriosito, un impiegato gli chiese cosa da lei volesse, ascoltò paziente l’esposizione del fatto, rimase un po’ perplesso, azzardò un’ipotesi, se ne dichiarò poco convinto. Un altro allora si fermò ad ascoltare, e fu richiesto il suo parere, e poi un altro ancora, formando un capannello come di pensionati per dei lavori in corso. Si argomentava che la legge consentiva la presentazione di una rettifica, ma come si rettifica una dichiarazione presentandone una identica? I più prudenti si limitavano ad un “mah” esprimente, pur in forma concisa, il comune dubbio, e ci fu infine chi dichiarò ciò che era nella mente di tutti, riscuotendo l’approvazione generale: “ci vuole lei”, anche se a Bernardo non fu chiaro se significasse “lei lo sa” oppure “se la veda lei”. E come lo spettro si materializza alle invocazioni del medium se i partecipanti alla seduta, uniti intorno al tavolino, le mani a formare la catena, hanno raggiunto il raccoglimento e la concentrazione necessari, così lei apparve in fondo al corridoio, con procedere elegante e disinvolto, per niente turbata dall’assembramento nel corridoio, vedendovi forse raccolta e ben disposta, come per il cantante che si presenta al concerto con il ritardo idoneo ad eccitare il desiderio ma non tanto da indisporre la platea degli spettatori che avrebbero assistito ad una sua esibizione. La platea non ne fu delusa. Senza la minima incertezza, con una spavalderia che sembrava arroganza ma era soltanto la sicurezza di chi sa, dichiarò che a Roma non capivano nulla, che il contribuente aveva presentato la dichiarazione e nessuno poteva contestarlo, che i problemi del loro server se li risolvessero da soli, tanto più che già c’era stata una sentenza in tal senso. “E quindi cosa devo fare?” “Nulla, va bene così.” Non scrosciarono applausi perché non era quello il luogo adatto, né erano necessari, tanto l’ammirazione riscossa era palpabile negli sguardi degli astanti. E se qualcuno che aveva detto in precedenza “mah” continuava a pensare “mah”, si guardò bene dal manifestarlo.

Altro che fastidio breve, una mattinata intera c’era voluta! Ma ben spesa visto che il problema era risolto, anzi ormai era chiaro che nemmeno esisteva. Con il cuore finalmente libero dal peso opprimente del dubbio fiscale, Bernardo fece ritorno a casa, allo scomodo sgabello ergonomico, alla compilazione agile e spedita della dichiarazione dell’anno in corso.

Passa il tempo e non ce ne accorgiamo, flusso inarrestabile, folle corsa che di anno in anno, di dichiarazione in dichiarazione, mena all’ultima, definitiva, incontroversa resa dei conti con noi stessi. Certe volte però il tempo sembra fermarsi, perfino tornare indietro, e fu questa l’impressione che Bernardo ebbe al ricevere dall’Agenzia delle Entrate l’invito a pagare 140 euri, qualche anno prima versati in meno rispetto a quanto avrebbe dovuto, che poi, la ricostruzione non era difficile, erano quelli a credito nella famosa dichiarazione scartata, compensati l’anno successivo. Era inevitabile una nuova visita all’ufficio, lo stesso corridoio, le stesse porte chiuse, senza attesa questa volta: il funzionario, una giovane donna dallo sguardo indulgente, se non erano le lenti da miope che tale lo facevano apparire, era seduta dietro la scrivania e sembrava lì apposta per risolvere il caso, qualora il caso fosse risolvibile. Non lo era. L’inesistenza della dichiarazione era inconfutabile (quando Lavoisier affermò che nulla si crea e nulla si distrugge non tenne conto degli scarti del Ministero delle Finanze) e Bernardo, oltre a non poterne vantare il credito, era adesso esposto alla multa per la ben più grave inadempienza, la mancata presentazione. Chi per buona ventura ha trovato una ricca porcinaia e vi si reca l’anno seguente senza esitazioni (più non è ricerca, ma raccolta, non già esplorazione, ma pellegrinaggio rituale), resta attonito nella desolazione dello spiazzo calpestato dove non è traccia di funghi. La ragazza sembrò comprendere lo sgomento di chi riponeva in lei tanta fiducia, ascoltò con pazienza, educazione e scetticismo tutto il racconto, manifestò incredulità, azzardò l’ipotesi che ci fosse stato un malinteso, poiché era evidente che la dichiarazione scartata andava ripresentata, e propose infine la soluzione meno dispendiosa, la multa minima in considerazione della buona fede del contribuente. Restava ancora un’alternativa: avrebbe parlato con la responsabile del settore, in quei giorni assente, le avrebbe riferito tutto per filo e per segno, e forse lei avrebbe trovato altre strade più favorevoli. Era la stessa lei? O in ogni ufficio e in ogni epoca esiste una lei, o un lui, a detenere il segreto della verità, a spargere la quintessenza dello scibile fiscale sugli umili, collaboratori e contribuenti? Bernardo non ricordava il nome dell’altra lei, ma sapeva che dai dettami dell’attuale dipendeva, dopo l’acquisita diffidenza per gli dei e i server, il mantenimento della fiducia negli uomini, fra tutti nei funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Quando, qualche giorno dopo, telefonò alla giovane, immaginò tristi quei dolci occhi, come negli angeli incapaci di lenire le sofferenze umane, per l’afflizione nella voce che riportò le parole della lei: “Che la dichiarazione non era da ripresentare, in questo ufficio nessuno può averlo detto.”

Leonardo Lavacchi

NOTA BIOGRAFICA :

*Leonardo Lavacchi – pensionato, lessicografo, grammatico e traduttore (per ex professione), letterato (per passione), narratore (per ossessione). È autore di romanzi e racconti poco letti. Ciò che pretende da un racconto, al limite anche da un romanzo, è che sia degna cornice di qualche bella frase.