Unicità, anticonformismo e pacchetti turistici: ecco lo stand del Molise alla Bit 2023

A meno di una settimana dall’apertura della Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio prossimo, si sono aperte, sia pure idealmente, le porte dello stand del Molise. L’assessore regionale al Turismo e Cultura, Vincenzo Cotugno, insieme con il commissario straordinario dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, Remo Di Giandomenico

e i rappresentanti della stuttura tecnica che ha ideato lo stand del Molise, ne ha svelato tutti i dettagli.

A partire dalla forma simile al labirinto del castello di Gambatesa con un percorso “lastricato” di immagini che porterà alla riproduzione della Cavea di Pietrabbondante e del suo schienale ergonomico. Ci sarà anche un piccolo pezzo di AI (intelligenza artificiale) con cui l’utente interagirà esprimendo le sue preferenze su ciò che ha visto nel percorso per ottenere un pacchetto turistico personalizzato (dei 40-45 disponibili), di cui più dell’80% è stato promosso dai singoli operatori.

“La nostra grande sfida sarà la cultura dell’accoglienza turistica – ha sottolineato l’assessore Cotugno – perché il Molise ha bisogno di essere promosso e questo lo si fa giorno per giorno ridando fiducia al territorio con gli imprenditori che investono, ma anche con tutti i cittadini che devono essere coinvolti”.

A Milano, “faremo convegni nazionali perché c’è un ritorno per noi – ha annunciato l’onorevole Di Giandomenico – e infatti ci saranno, nell’ ordine, un evento con le Pro loco e il presidente nazionale; incontri musicali con “Simone Sala Trio”, l’omaggio a Fred Bongusto con i New Harlem di Campobasso; l’Agriturismo per uno sviluppo sostenibile con altri presidenti di Regione, gli alberghi diffusi con 30 strutture accolte allo stand; la presentazione del libro “Il Molise dalla A alla Z”; il Framesport con i piccoli porti turistici dell’ Adriatico e della Croazia; il robot di Dante Alighieri, realizzato dai dai ragazzi dell’Ipia di Campobasso che, invece della Divina Commedia, promuoverà il Molise. Domenica 12 l’accoglienza sarà curata dai ragazzi dell’Alberghiero di Vinchiaturo, ma saranno vietate le degustazioni. Per questo – ha concluso il commissario straordinario Di Giandomenico – avremo altre Fiere in cui il Molise sarà ancora protagonista”. (adimo)