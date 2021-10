Undici mesi di attesa per una radiografia alla mano al San Timoteo, la denuncia

“Prenotazione per una radiografia alla mano destra effettuata venerdì 1 ottobre presso il San Timoteo di Termoli e prevista per il paziente il 16 agosto 2022”. E’ questa la denuncia social che campeggia sulla pagina Facebook de “Il Binario 20 bis” e ripresa da Nicola Felice, presidente del Comitato San Timoteo di Termoli. Una prenotazione per quasi 11 mesi dopo. “In Molise, dice Toma, c’è la migliore sanità d’Italia. Forse è distratto, insieme a pezzi della sua Giunta, nell’occupare poltrone alle Comunali di Isernia e non si è accorto che le cose non stanno proprio come dice lui”, affermano ancora dal Binario 20 Bis. “È la prenotazione per una radiografia alla mano destra, effettuata ieri venerdì 1 ottobre presso il San Timoteo di Termoli e prevista per il paziente il 16 agosto 2022 – afferma Nicola Felice del Comitato San Timoteo – Quindi il “paziente” deve essere molto paziente e attendere circa undici mesi dalla prenotazione per ottenere la prestazione richiesta. Questa è una delle realtà dello stato in cui versa il nostro servizio sanitario regionale. Il resto è fuffa”. Non è la prima volta che proprio in Molise vengono messe in evidenza delle file d’attese da mesi e mesi per i pazienti.