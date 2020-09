Undici fotografi per 22 scatti On the Road

Venerdì 18 settembre alle ore 19,00 sarà inaugurata in piazzetta Palombo a Campobasso la mostra dei partecipanti al Workshop ‘On the Road’, ideato e curato nei mesi scorsi dal fotografo Lello Muzio. Undici fotografi per 22 scatti che ritraggono le emozioni della strada, liberamente catturate ed interpretate dai partecipanti al workshop fotografico. La mostra è organizzata da Lello Muzio con la collaborazione del Centro per la Fotografia Campobasso ‘Vivian Maier’ e con il patrocinio del Comune di Campobasso. Le fotografie rimarranno esposte sotto i portici di Piazzetta Palombo fino al prossimo 25 settembre. Vi aspettiamo. Gli autori: Rossella De Rosa, Ilenia Corso, Rossella Recchia, Lorenzo De Lisio, Silvano Mastrolonardo, Giovanni Coclite, Massimo Salzmann, Gaetano Angelaccio, Maurizio Barbiero, Alessandro Iannacone, Matteo Guglielmi. L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa volta a prevenire i contagi da Covid-19, con particolare riferimento agli obblighi di: indossare la mascherina al chiuso e all’aperto quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; non creare assembramenti; lavarsi spesso le mani.