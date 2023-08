Under 17 ed Under 15, raduni in collaborazione con la Polisportiva AM Juvenes

Il Campobasso Football Club continua la sua programmazione in merito alla costruzione del proprio settore giovanile. Da giorni è già a lavoro l’Under 19 dei rossoblù sotto la guida dell’allenatore Giovanni Piccirilli. Inoltre, il Campobasso FC ha deciso di generare ed iscrivere nei rispettivi campionati di categoria, anche le formazioni Under 17 ed Under 15 grazie all’accordo stipulato con la Polisportiva AM Juvenes. A tal proposito, entrambe comunicano che si organizzano raduni selettivi nei giorni 28 agosto per i nati negli anni 2007/2008 e 29 agosto per gli anni 2009/2010.

I candidati dovranno presentarsi alle 16 presso il campo comunale di Mirabello Sannitico con abbigliamento sportivo, documento di riconoscimento e certificato medico di idoneità all’attività agonistica in corso di validità, rispettando il seguente calendario:

– Lunedì 28 Agosto 2023, ore 17:00, Under 17 – i nati negli anni 2007/2008.

– Martedì 29 Agosto, ore 17:00, Under 15 – i nati negli anni 2009/2010.

La formazione delle categorie in questione sarà soltanto la prima di una lunga serie di iniziative che vedranno coinvolte in collaborazione il Campobasso Football Club e la Polisportiva AM Juvenes.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

– Domenico Progna, responsabile del Settore Giovanile Campobasso FC, 331.8054788 – Antonio Zingaro, 329.1416802