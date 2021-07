Uncinetto, patto d’amicizia tra Trivento e Canicattì: il 19 agosto ci sarà anche un annullo filatelico di Poste

Un’iniziatica, quella del “Giardino dei Balocchi” a Trivento, promossa dall’Associazione “Un filo che Unisce” che sta riscuotendo un grande successo e che ha creato i presupposti per altre importanti iniziative per Trivento.

“L’Associazione – ha commentato il sindaco Pasquale Corallo – porta avanti un’arte antica che sta dando lustro a Trivento. Dopo il successo dell’albero ad uncinetto, quest’anno hanno creato manufatti legati al mondo fiabesco, impiantati sul giardino del pianoro dove resteranno per tutta l’estate. Un’iniziativa originale della quale li ingrazio come sindaco e grazie alla quale abbiamo stretto un patto d’amicizia con la città di Canicattì. Tutto è partito da un cittadino del comune siciliano che ha contattato la nostra associazione ed è stata realizzata una croce all’uncinetto. Io ho fornito, come sindaco, il patrocinio e dal quel momento abbiamo instaurato stretti rapporti con il comune di Canicattì e in particolar modo con l’assessore D’Uva. Siamo arrivati a sancire un patto d’amicizia tra le due città lo scorso 29 giugno – ha proseguito il sindaco Corallo – e da qui è nata l’idea di creare un annullo filatelico con Poste Italiane. Il 19 agosto ci sarà una cartolina, ideata da noi, che simboleggerà il patto d’amicizia tra le due città: ci sarà un timbro per l’occasione con la data del 19 agosto. E’ anche un modo per far conoscere le nostre cittadine fuori dai confini regionali. E’ possibile – ha concluso il sindaco – che il 19 agosto una delegazione di Canicattì venga da noi, ovviamente pandemia permettendo.”