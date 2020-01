unbacionelborgotermoli, parte il contest per San Valentino

L’obiettivo dell’iniziativa organizzata dall’associazione Turismol Termoli per valorizzare il borgo oltre l’estate



REDAZIONE TERMOLI

I primi baci sono arrivati un po’ per gioco d’altronde già nei giorni scorsi quella segnaletica (posizionata solo per fare delle prove) non era sfuggita agli occhi di chi si trovava a transitare nel Borgo di Termoli. Da oggi, 30 gennaio, invece, parte il vero contest “innovativo” a Termoli: chiunque, infatti, potrà darsi un bacio nei pressi della cartellonistica allestita in quattro luoghi simbolo della zona vecchia, quelli più panoramici, scattarsi un selfie e pubblicarlo utilizzando l’hashtag #unbacionelborgotermoli. A spiegare l’iniziativa è stata Paola Palombino dell’associazione Turismol che ha lavorato in collaborazione con l’associazione Termoli Medievale e il patrocinio del Comune di Termoli presenti gli assessori Michele Barile e Rita Colaci. «Si tratta di una iniziativa che nasce per valorizzare il Borgo anche in un momento dell’anno diverso da quello dell’estate – hanno affermato – la cartellonistica sarà allestita in piazza Belvedere, via Federico II, piazza Bisceglie e nei pressi del Castello per invogliare chiunque a scattarsi un selfie e rilanciare il nome di Termoli sui social. L’obiettivo è quello di fare restare la cartellonistica in pianta stabile durante tutto l’arco dell’anno. Per fare promozione turistica non sono necessari grossi budget ma solo delle idee da mettere in campo».