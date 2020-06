unbacionelborgotermoli, in programma la premiazione rinviata a causa del Covid

La Turismol, Associazione di promozione culturale e turistica di Termoli e l’Associazione Termoli Medievale (commercianti del borgo), vi comunicano la premiazione,tanto attesa, dell’evento: “#un bacionelborgotermoli” tenutosi a Termoli dal 30 gennaio al 29 febbraio 2020. La consegna del premio, che sarebbe dovuta avvenire nei primi di Marzo, a causa del lungo lockdown, è stata rinviata facendo pazientare di alcuni mesi i nostri giovani vincitori abruzzesi, Danny ed Angelica, che hanno partecipato e vinto al foto contest #unbacionelborgotermoli con ben 221 voti sommati tra Facebook ed Instragram. Ricordiamo, l’iniziativa infatti, era stata ideata e voluta dalla Turismol e dall’Associazione Termoli Medievale ( commercianti tutti del borgo termolese) per richiamare il turista ed anche lo stesso termolese a vivere il borgo federiciano non solo nel periodo estivo, ma soprattutto durante tutto il lungo inverno, spesso spoglio e desolato e infatti l’evento è stato un grande successo che si ripeterà anche l’anno prossimo in occasione della festa di San Valentino. A ciò entrambe le Associazioni comunicano che, come promesso nella conferenza stampa del 30 gennaio, in accordo con l’Amministrazione Comunale termolese ed in primis con l’Ass.re al Turismo Michele Barile, hanno fatto sì che la segnaletica rimanesse permanente per tutto l’anno; troverete da oggi infatti i segnali dell’amore nei pressi del Castello Svevo e in Piazza Duomo. Tutti i cittadini e turisti sono invitati a scattare il promo selfielove continuando la promozione del borgo termolese sui social con l #unbacionelborgotermoli. La premiazione sarà celebrata Domenica 28 giugno 2020 ore 18 in P.zza Duomo a Termoli presso la Gelateria “Cocco Bill” con la partecipazione anche dell’Assessore al Turismo e Cultura, Michele Barile.