Un’azione per superare il decreto Balduzzi, parte la “crociata” del Pd

L’intervista alla segretaria dem del circolo di Isernia Maria Teresa D’Achille

Una azione specifica per superare il decreto Balduzzi in modo da far tornare il Dea di II Livello a Campobasso e quello di I Livello a Termoli e Isernia. E’ quanto affermato dalla segretaria cittadina del Partito Democratico, Maria Teresa D’Achille a seguito dell’incontro che si è tenuto a Roma con i Ministri Provenzano e il Ministero della Sanità. Il Partito Democratico di Isernia promuoverà una azione specifica per superare il Balduzzi e dare una nuova chance al Molise.