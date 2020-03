Un’azienda molisana dona alla Lombardia un tessuto speciale per mascherine

RIPALIMOSANI. Nonostante la condizione di immobilità a cui tutta l’Italia è attualmente obbligata un’azienda molisana ha trovato un modo per dimostrare che è possibile agire spontaneamente per fornire un aiuto concreto all’intera comunità lombarda che da settimane è sottoposta alla dura prova di questa emergenza.

«Quella di Ecotex srl – si legge in una nota dell’azienda – è una spontanea e disinteressata manifestazione di solidarietà nei confronti della regione Lombardia la quale, come è ben noto, sta soffrendo particolarmente la situazione di crisi generata dal Covid-19. L’azienda molisana ha prontamente risposto all’appello della BC Boncar di Busto Arsizio che recentemente ha riconvertito la propria produzione, decidendo di donare 350mq di materiale utile alla realizzazione di circa 17.000 mascherine lavabili e di alta qualità, le quali verranno distribuite senza alcun margine di profitto a tutti coloro che ne avranno necessità. La Ecotex – si conclude nella nota – è umilmente orgogliosa di dare un piccolo contributo per far fronte all’emergenza, unendosi alle altre imprese molisane e non che in questo periodo hanno generosamente intrapreso diverse iniziative di solidarietà».