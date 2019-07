Una voragine si apre nei pressi della rotonda del Sinarca, traffico deviato

REDAZIONE TERMOLI

Una buca di circa un metro per un diametro tra i 4 e 5 metri. E’ questa l’entità della voragine che si è aperta da questa notte nei pressi della rotonda fra la Statale 16, via Amerigo Vespucci e il bivio per il Sinarca. Gli operai del Comune con l’impresa Zitti sono attualmente a lavoro per riportare mettere in sicurezza la zona. Il traffico è stato interrotto in direzione nord ed è stato deviato sulla tangenziale. Verrà eseguita una gettata di cemento per ripristinare il manto stradale e ci vorranno all’incirca 12 ore per permettere al cemento di solidificarsi.