Una voragine nel bel mezzo della carreggiata (LA SEGNALAZIONE)

CAMPOBASSO

Una vera e propria voragine quella che si è aperta in Contrada Vallone della Taverna a Campobasso. A giudicare dalle foto dalle foto postate da un cittadino sembra davvero che lungo la strada si sia aperto un cratere. Residenti indignati e costretti a fare lo slalom per non finire con le ruote della propria auto in quell’enorme buca alla quale, chi di dovere, non sembra ancora porre rimedio. «É dal 5 giugno che la situazione è così», sostiene chi ha postato le foto. É un fatto che in città ci siano diverse buche a causa delle quali molti automobilisti hanno finito con il rimetterci più di qualche pezzo della propria auto, ma qui davvero si esagera.