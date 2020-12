Una vita dedicata al nuoto, Antonio Casolino compie 93 anni

Auguri ad Antonio Casolino, termolese che ha fatto del nuoto la sua vita e che oggi compie 93 anni. Nato il 12 dicembre del 1927, Antonio Casolino è ancora l’atleta simbolo per il nuoto e per lo sport molisano con i suoi record. Nel corso della sua lunga carriera il termolese si è aggiudicato i mondiali master in Canada, in Marocco e due volte in Italia; inoltre è detentore di numerosi record europei (gli ultimi risalgono all’estate 2017), ha ricevuto la “Stella al Merito Sportivo” ed è stato nominato “Cavaliere della Repubblica”.