Una visita agli amici dell’aldilà

GENNARO VENTRESCA

Leggo leggo…leggo. Se non si è ignoranti non è possibile capire le cose che stanno più in alto. Per carità, non fraintendetemi, non mi va di parafrasare né Socrate né Celentano che si proclamò in musica “il re degli ignoranti”. Per cui non sto qui a ostentare la mia ignoranza come un titolo di merito. Io sto qui a consigliarla come metodo per comprendere le cose che non si capiscono facilmente. Quando stiamo per leggere un libro dimentichiamoci di noi stessi, fingiamo di essere appena nati, e tutto ci sembrerà più attraente.

***

Con Tonino Bussone mi vedo una volta alla settimana. Il suo corpo riposa in un loculo a piano terra, nel lato Nord del nostro cimitero. Mi basta lasciare la macchina accanto al secondo cancello e sono arrivato. Quando vado in visita nel luogo dell’eterno riposo, oltre a salutare i miei cari faccio una serie di giri, tra i reticoli dei vialetti, per “rivedere” gli amici che mancano all’appello e che sono prodigiosamente fioriti nella medesima terra. Tonino Perrone, fedele al suo personaggio sanguigno, ha lasciato socchiusa la porta della cappella di famiglia, Peppe Buongusto si è scelto un quinto piano ingentilito dall’ombra di due enormi cipressi, Tonino Molinari si è rinchiuso, con affaccio a Est, nel suo monumento gentilizio. Smoccolando per il degrado che ha permesso ai ladri di sfoderare la sua dimora del rame che l’avvolgeva.

***

Domenico Fratianni ha preferito un ammezzato da cui si gode una vista artistica. Fedele al suo carattere discreto Nicola Palladino ha espressamente richiesto per tetto il cielo di una cappellona a più livelli, dove potersi esprimere nel suo stile inimitabile. La sua parola, anche lì è limpida, levigata come i sassi lavorati dall’acqua. Sorride amaro Dino Pilone, dimenticato troppo in fretta dagli amici dei calci d’angolo. E poi Nazareno Cordone, Gino Scasserra, Mario Ruzzi e soprattutto Michele Scorrano, il capitano per eccellenza. Quindi Romano Palange, il bastian contrario di tutte le discussioni.

***

Il pensiero, ogni volta che vado a trovare i miei amici, viaggia con i piedi nei ricordi. Da pochi giorni ha arricchito la poco invidiabile lista Gino De Rensis, mentre è lì che da decenni aspetta compagni l’indimenticabile Nicolino Scarano, signore di vita e ideatore del “doppio giallo”. Oddio, come sarebbe bello avere le ali per raggiungere più spesso e con maggior celerità ogni angolo del luogo sacro. In modo da poter parlare con ognuno dei miei sodali delle indimenticabili zingarate e delle chiacchierate al Cafè do Brazil, poi al Centrale e negli ultimi anni da Lupacchioli.

***

Vagando in quei luoghi si ha la consapevolezza di dover morire. Ma anche quella di affermare che “la vita è bella”, quindi meglio godersela finchè è possibile. L’aldiquà e l’aldilà sono separate da una sottile linea. Basta poco, per oltrepassarla come è successo ad accaniti dongiovanni che non hanno risparmiato né donne né soldi.

***

L’aldilà, ammesso che esista, è diversa dall’aldiquà. Non ha senso quindi chiedersi dove andremo “dopo”. Una sola cosa è sicura, ed è che sino a oggi non siamo mai riusciti a metterci in contatto con quelli dell’aldilà. Non ci siamo riusciti neppure con i telefonini e la fibra ottica, ed è tutto dire. Evidentemente non siamo riusciti ad avere il prefisso giusto. Se a fine stagione dovessimo raggiungere la Lega Pro vorrei dedicare l’evento al mio amico Domenico Fratianni che più di ogni altro avrebbe voluto prendere parte ai festeggiamenti.