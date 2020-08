Una violenta grandinata si è abbattuta su Campobasso

Una violenta grandinata si è abbattuta questo pomeriggio, domenica 16 agosto, intorno alle 18, su Campobasso. Chicchi di dimensioni importanti sono caduti sul capoluogo di regione interrompendo le scampagnate di quanti anche oggi avevano optato per una gita, approfittando del week end lungo di Ferragosto. Dopo la grandine, un violento temporale. Non si sono registrati, però, danni a cose e persone. Ai Vigili del fuoco solo chiamate per allagamenti.