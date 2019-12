Un polmone verde e completamente rinnovato a disposizione di tutta la città. È la villa comunale di Isernia che è stata presentata alla stampa locale dopo gli interventi che hanno interessato soprattutto l’area giochi e la zona del laghetto che è stato dotato di un moderno impianto di depurazione a sabbia. Orgogliosi del lavoro fatto il sindaco D’Apollonio e l’assessore all’ambiente Domenico Chiacchiari. Nel laghetto non torneranno più pesci e tartarughe, in quanto l’habitat non è quello a loro più adatto, mentre invece verranno riportate le oche, sarà però vietato dare loro da mangiare. Rivisto anche tutto il fondo, l’impianto elettrico e le aree verdi: la parte a nord, con l’area giochi, è stata raddoppiata anche grazie all’intervento dell’Inner Wheel di Isernia che ha donato diversi giochi attrezzati. Per la past president Clelia Iadisernia, si tratta di strutture inclusive che danno la possibilità a tutti i bambini di giocare insieme e socializzare. È già prevista, per contenere eventuali atti di vandalismo, l’installazione di un impianto di video-sorveglianza, con circa 6 telecamere che monitoreranno non solo l’area verde, ma anche il servizio igienico pubblico auto-pulente e autodisinfettante: un’installazione simile a quella presente nelle più moderne e civili città europee che, al costo di 20 centesimi, garantirà ai cittadini un utile servizio. Il costo per questo intervento è stato di circa 150mila euro spesi dal Comune.