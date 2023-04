Una tradizione senza tempo: a Fossalto si rinnova l’appuntamento con la “Pagliara Maje Maje”

Il 29 aprile invece, tra le suggestive vie del borgo, spazio ai “Riti del Fuoco”

Si rinnoverà il primo maggio del 2023 il tradizionale appuntamento a Fossalto con la ‘Pagliara Maje Maje’. Un cono ricoperto di fiori, fave ed erba attraverserà le strade del paese in segno propiziatorio. Il programma della lunga giornata prevede alle 10 la benedizione della Pagliara e la sfilata per le strade di Fossalto accompagnata dal suono della “scupina”. Alle 12 ci sarà lo scambio della Croce floreale tra il primo cittadino Saverio Nonno e il parroco Don Marco. A seguire una degustazione con prodotti tipici tra i quali la “Lessima” cioè una zuppa di legumi. Alle 13.30 pranzo itinerante per le cantine di Fossalto a base di prodotti tipici locali. Alle 16 spazio per i più piccini con spettacoli di animazione ed esibizioni degli artisti di strada. Alle 18.30 invece in programma uno spettacolo musicale.

Tornando alla tradizione della Pagliara, ad accompagnare la sfilata mattutina, non solo le donne del paese, che da balconi e finestre gettano acqua sulla Pagliara (il significato di questo gesto è quello di augurare abbondanti piogge per ottenere raccolti generosi), ma anche bambini vestiti con abiti tradizionali, turisti e, come anticipato, il suono della ‘Scupina’.

Prima della Pagliara, e per la precisione il 29 aprile, sempre a Fossalto si svolgeranno i riti del fuoco, nello specifico: “Lu Lavt” di Fossalto, “Il rito della Farchia” di Montefalcone nel Sannio e “Il fuoco di San Vitale” di Riccia. A seguire musica popolare e stand gastronomici.

Due appuntamenti, quelli del 29 aprile e del 1 maggio, organizzati grazie anche alla sempre dinamica Pro Loco di Fossalto, guidata da Marco Fusaro, che da anni si adopera per mantenere vive le splendide tradizioni del caratteristico borgo in provincia di Campobasso.