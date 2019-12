Una tombolata natalizia per raccogliere fondi per l’Albania

L’iniziativa dell’amministrazione comunale di Montecilfone

Una tombolata natalizia per raccogliere fondi da devolvere alla popolazione albanese colpita dal terremoto. E’ questa l’iniziativa che è stata organizzata dall’amministrazione comunale di Montecilfone e dal consigliere comunale Eliano De Luca. L’evento si terrà sabato 28 all’interno del centro della comunità bassomolisana dalle 18.30. Si tratta di un evento importante che unisce non solo la voglia di trascorrere il Natale e gli ultimi giorni dell’anno assieme, ma anche la volontà di aiutare una popolazione, quella albanese, rimasta in ginocchio dopo le scosse di terremoto di qualche settimana fa. Già immediatamente dopo il sisma i cittadini si erano mobilitati assieme alle associazioni per la raccolta di viveri e di tutti gli aiuti necessari da inviare alla popolazione albanese. Adesso questa nuova manifestazione che unisce due aspetti, quello ludico e quello di volontariato. Per un pomeriggio assolutamente da non perdere.