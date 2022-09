“Una terra chiamata Molise”, ultima tappa a Campobasso: viaggio nel tempo e nella storia

Sabato 3 settembre si conclude uno dei due eventi estivi realizzati quest’anno dall’Associazione Culturale “Il villaggio della cultura” di Marica Mastropaolo e Silvio Giorgio. Dopo aver toccato cinque località molisane ed averle fatte conoscere con visite guidate, rivisitazioni, musica e narrazioni di Pierluigi Giorgio, “Una terra chiamata Molise – Festival Itinerante del Racconto” approda nel capoluogo regionale per una mattinata all’insegna della scoperta della sua parte più antica. Il percorso, fatto di racconti, canzoni, “quadri” di figuranti in costume, danze popolari e rivisitazioni storiche, partirà da Piazza Gabriele Pepe alle ore 9:00 e si dispiegherà lungo il vicoli del centro storico per terminare a Fontana Vecchia intorno alle 14:00. Un modo diverso e coinvolgente per conoscere gli usi e costumi di una Campobasso ormai scomparsa che, per un’intera mattinata, torneranno a vivere grazie alla collaborazione realizzata con le associazioni locali che maggiormente curano, studiano e conservano tradizioni e cultura di una città che ha tanto da raccontare del suo passato. Alle ore 19:00 l’appuntamento sarà invece alla Caserma “Gen. Gabriele Pepe” per la terza serata di “Te lo racconto io il Molise”, l’altro evento estivo posto in essere in collaborazione del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, che, sempre attraverso momenti musicali, danze, racconti ed interessanti interventi, darà voce a chi opera per non dimenticare mai le nostre radici e la nostra storia. L’Associazione Culturale “Il villaggio della cultura” attende trepidante la partecipazione della cittadinanza per una giornata che, si augura, resterà nella mente e nel cuore di tutti.