Un viaggio alla scoperta della nostra regione attraverso luoghi, personaggi e costumi ancora mai visti

Dicono sia “la regione che non c’è”…ma chi ci crede?

Seguite la nostra docu-fiction e comprendete quanto sia vera, concreta e bellissima la nostra terra…Una terra chiamata Molise.

Per voi la PRIMA PUNTATA di UNA TERRA CHIAMATA MOLISE 3.

Buona visione!

Visionabile anche su YouTube a questo link: https://youtu.be/932AdYzMuWA (sottotitoli in inglese) e su Quotidianomolise.it

#unaterrachiamatamolise#molise#docufiction#webseries#terzaedizione#primapuntata