«Il terzo sogno che si realizza con la nuova serie della nostra docu-fiction». In onda anche su Il Quotidiano del Molise

L’attesa è terminata. La terza serie della docu-fiction interamente girata in Molise è finalmente pronta.

Forte del successo ottenuto durante le prime due stagioni, l’associazione culturale “Il villaggio della cultura” di Campobasso ha inteso produrre la terza serie della docu-fiction “Una terra chiamata Molise”, progetto risultato tra i vincitori del bando “Molise che incanta”.

Una docu-fiction che, come le prime due edizioni, tornerà a raccontare il Molise e le sue bellezze, le tradizioni, i segreti, le storie di una terra che piace e che ha tanto da offrire.

«La nuova edizione è di stampo maggiormente documentaristico, sempre al fine di promuovere nel modo più efficace possibile la nostra regione in Italia e nel mondo» le parole di Marica Mastropaolo, presidente dell’associazione “Il villaggio della cultura”. «Saremo in onda sempre sul web quale base operativa e divulgativa delle puntate, essendo esso il miglior strumento di condivisione e diffusione di dati, notizie ed immagini» ha detto ancora.

Sono 11 le puntate che andranno in onda ogni martedì e venerdì a cominciare dal 15 ottobre e che verranno messe on line intorno all’ora di pranzo sia su Facebook che su YouTube (su YouTube ci saranno anche i sottotitoli in inglese). Intanto è già stato pubblicato il trailer, un’anticipazione in pillole di quello che si vedrà negli episodi ed in cui sono presenti luoghi e persone che il pubblico potrà vedere ed ascoltare.

Il Quotidiano del Molise per il terzo anno consecutivo è media partner dell’iniziativa e pubblicherà, anche quest’anno, sui suoi canali tutte le puntate della docu-fiction. Una collaborazione fattiva ed efficace che ancor di più consente agli episodi di “Una terra chiamata Molise 3” di arrivare al grande pubblico, come già successo con le prime due edizioni. Lunedì 14 ottobre alle 11:30, al Palazzo GIL di Campobasso, ci sarà la presentazione ufficiale del trailer e dell’intero progetto.