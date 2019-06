Una tavolata record per valorizzare il centro storico pentro

REDAZIONE

L’idea è di quelle che saranno destinate ad avere successo, perché in città raramente si organizzano eventi di questa portata, sia da un punto di vista dell’estensione – probabilmente destinata a entrare nel guinness world record ma anche per il significato più profondo che assumerà l’iniziativa. Una tavolata “fai da te” che coinvolga tutto il centro storico, a partire dalla chiesa di San Pietro Celestino fino ad arrivare alla Fontana Fraterna. Una tavolata lunga oltre un chilometro che interesserà tutto corso Marcelli e le piazze della parte antica della città. L’idea è stata lanciata qualche giorno fa su facebook da Emilio Izzo e ha subito ottenuto un riscontro positivo. Nel giro di poche ore circa 200 “like”, così dalle parole si è passati ai fatti: nel tardo pomeriggio di oggi, dopo essersi dati appuntamento in villa comunale, un gruppo di cittadini ha iniziato a lavorare sull’iniziativa, stilando persino un cronoprogramma.

In sintesi, ogni famiglia che vorrà prendere parte all’iniziativa non dovrà far altro che allestire un proprio tavolo nel centro storico, affiancandolo a quello dei vicini, con stoviglie e cibo portato da casa, condividendo con gli altri partecipanti le specialità della propria famiglia. Tutto, ovviamente, plastic free, perché gli organizzatori intendono valorizzare la parte antica della città e non di certo inquinarla. In questo modo si creerà una lunga tavolata, fatta di colori, suoni e sapori tipici di Isernia. «L’invito è rivolto a tutti gli isernini, compresi coloro che abitano nella parte nord della città», ha spiegato Emilio Izzo che sul significato dell’iniziativa non ha dubbi: «Innanzitutto, in questo modo, vogliamo dare un segnale forte partendo proprio dal centro storico, dimostrando che il capoluogo pentro è tutt’altro che morto. Inoltre, l’iniziativa mira a riscoprire quel senso di appartenenza e di comunità che purtroppo stiamo perdendo. Lo spirito della tavolata sarà quello di condividere quello che si ha e metterlo a disposizione del nostro vicino». Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori dettagli della “tavolata fai da te” e se ne saprà di più anche sulla data. Sin da ora, però, c’è la certezza che sarà un gran giorno di festa per Isernia e per il suo centro storico.