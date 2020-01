Una tavola rotonda sulle donne e l’emigrazione

«Si sacrificavano a tal punto da sembrare vedove bianche»

DI DORETTA COLOCCIA

Sì è tenuta presso il Palazzo Gil di Campobasso una tavola rotonda dal titolo “Le donne e l’emigrazione”. I lavori sono stati introdotti da Antonio D’Ambrosio presidente dell’Associazione Arturo Giovannitti. Un evento collaterale alla mostra sull’Emigrazione.Una tavola rotonda con un profilo spiccatamente femminile. Le relatrici Antonella Presutti, presidente della Fondazione Molise Cultura, la prof.ssa Adele Rodogna, il rettore del Convitto Nazionale Mario Pagano, Rossella Gianfagna e la prof.ssa di storia e filosofia Adele Fraracci. Quattro donne che con le loro relazioni hanno fatto dell’Emigrazione un racconto plurale, dall’alto profilo culturale.

Gli studi sull’Emigrazione si sono sempre concentrati sull’Emigrazione maschile e poco si è parlato dell’Emigrazione femminile. L’immagine della donna migrante è quella di una donna che resta al paese col ruolo di accudire alla casa e supplire al lavoro agricolo del marito.

In realtà a subire le conseguenze dell’Emigrazione maschile furono per prime le donne: accudivano ai figli e a loro spettava anche la cura degli interessi economici, compito che una volta era di esclusiva pertinenza maschile. Donne sole che si sacrificavano al punto da mettere da parte aspetti della loro femminilità tanto da sembrare “vedove bianche”, donne che soffrivano in silenzio senza venir meno ai loro doveri di spose e di madri. Si è parlato della solitudine delle donne molisane che accettavano questa sorta di vedovanza a volte in modo ammirevole.

Sul piano storico è importante anche recuperare il grande patrimonio di vita e culturale delle donne molisane che hanno visto le donne molisane, e non solo, emigrate all’ estero. Donne, madri, lavoratrici che hanno dovuto cercare di raggiungere il difficile equilibrio fra integrazione, in una nuova realtà, e affermazione della propria identità. “Il coraggio delle donne che hanno attraversato il mare, ha detto Antonella Presutti, è lo stesso coraggio delle donne che hanno attraversato la storia. “E, a proposito di storia, Adele Fraracci ha sottolineato che la mostra sull’Emigrazione, che è inserita nella programmazione culturale “La mi seconda Patria “, è una ricostruzione storica coerente unita al sentimento Emanuele Severino, ha detto, sosteneva che bisogna andare alla ricerca della verità e la pianura della verità per noi è la storia, pianura della verità che in questi ultimi anni ha avuto delle invasioni di campo, una fra tutte, l’intolleranza. Nei confronti della storia, ha dello la prof.ssa Fraracci, bisogna avere un atteggiamento monumentale, di rispetto, con un’attenzione e una valorizzazione a fenomeni come questo dell’emigrazione per valorizzare usi e costumi delle comunità, con atteggiamento critico, per agire storicamente in questo nuovo scenario internazionale e alle sfide del momento. Una tavola rotonda che ha studiato i tanti ” ieri “della storia dell’Emigrazione al femminile.