Una struttura dedicata per i nuovi positivi, alle 19 deciderà l’unità di crisi regionale

Alle 19 si riunirà l’unità di crisi della Regione Molise per fare il punto della situazione e cercare una soluzione per la nuova emergenza che si è venuta a creare oggi a Campobasso con un focolaio sviluppatosi nella comunità rom del capoluogo di regione. L’idea – ribadita anche dal governatore Toma e da noi anticipata già da questa mattina – è quella di individuare una struttura dove far trascorrere l’isolamento a tutte le persone positive, in modo da separarle dai familiari negativi. E poi fare una sorta di zona rossa intorno alla struttura che si andrà ad individuare. In modo da poter anche meglio controllare l’effettivo isolamento. Si attende il resoconto giornaliero dell’Asrem e, con i dati alla mano, nell’unità di crisi di questa sera si prenderà la decisione. E’ quasi scontato che ci saranno ulteriori casi di positività nella comunità rom che conta circa 300 persone ed ha continui scambi relazionali tra i nuclei familiari.