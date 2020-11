Una statua di Fred Bongusto nel cuore del centro storico, continua l’amore tra il cantautore e la sua città

Un legame, come ripetuto più volte, indissolubile. Un rapporto fatto di odio e amore. Ma vero e sincero. La storia tra Campobasso e Fred Bongusto continua. Grazie ad un’iniziativa del comune di Campobasso che ha fortemente voluto un “segno” indelebile della presenza dell’artista campobassano. E così nel cuore del centro storico è stata posizionata questa mattina una statua in bronzo raffigurante l’autore di una “Rotonda sul mare”. La statua è stata posizionata tra via Chiarizia e Salita San Leonardo, a due passi dalla Chiesa e da via Marconi, dove Fred era nato. Una statua in bronzo realizzata dall’artista Alessandro Caetani che ritrae il cantautore durante la sua giovinezza con una chitarra in mano. Con un piede poggiato su un gradino, Fred Bongusto sembra cantare il suo amore per la città. Un’iniziativa già apprezzata dai campobassani e l’inaugurazione si terrà domenica 8 novembre, ad un anno esatto dalla scomparsa del grande artista. Sarà una cerimonia, ovviamente, in tono minore a causa delle restrizioni del Covid.

